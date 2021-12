Bolsonaro destrói as instituições com intervenção na Receita Federal, diz Merval Pereira

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, que defendeu o golpe institucional contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Lula, enquanto dizia que "as instituições estão funcionando", hoje lamenta que Jair Bolsonaro esteja destruindo o que restou das instituições brasileiras. O exemplo mais recente foi a intervenção na Receita Federal, para atender a interesses particulares da "família presidencial".

"O presidente Jair Bolsonaro empenha-se diariamente em desmontar a frágil institucionalidade brasileira, por palavras e atos. Muitas dessas atitudes são pura falta de educação, mas a maioria delas reflete uma necessidade de controle autoritário dos órgãos públicos com fins pessoais, sejam eleitorais ou simplesmente em defesa de interesses próprios; Uma visão da máquina estatal amesquinhada pelos muitos anos de vida parlamentar à sombra de pequenos desvios, como as “rachadinhas” nos gabinetes próprios e dos filhos, que o seguiram na carreira parlamentar, herdeiros de um império eleitoral montado em bases frágeis, do ponto de vista democrático, e conspurcado por relações promíscuas; A intervenção na Receita Federal é a mais recente decisão nesse sentido, com a saída do secretário José Tostes devido a uma divergência com a família Bolsonaro, que tem candidato para o cargo de corregedor do órgão, vago desde julho. Por que a família presidencial tem interesses desse tipo em diversos órgãos fiscalizadores, como a Receita, o Coaf, a Polícia Federal?", questiona, em sua coluna .

