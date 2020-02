Bolsonaro deve esconder em outra área da Secom publicitário que teve foto íntima divulgada

O governo quer evitar conflitos com evangélicos, que criticaram a nomeação do publicitário Luiz Galeazzo, após o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) divulgar fotos íntimas de Galeazzo nas redes sociais edit

247 - Jair Bolsonaro congelou a indicação do publicitário Luiz Galeazzo para comandar a Diretoria de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom). O governo quer evitar conflitos com evangélicos, que criticaram a nomeação, após o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) divulgar fotos íntimas de Galeazzo nas redes sociais. O publicitário também já recebeu críticas por causa de postagens machistas.

De acordo com fontes do repórter Gustavo Uribe, do jornal Folha de S. Paulo, a equipe de Bolsonaro pensa em terceirizar Galeazzo em uma das empresas que prestam serviço para a comunicação institucional do governo.

O publicitário foi convidado para a função pelo chefe da Secom, o secretário Fabio Wajngarten, investigado pela Polícia Federal por supostas práticas de corrupção passiva, pois, apesar de ser sócio de uma empresa, ele recebeu dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro.