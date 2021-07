Bolsonaro deve receber alta na segunda-feira

247 - O quadro de saúde de Jair Bolsonaro, internado por conta de uma obstrução intestinal, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tem evoluído bem. Ele dormiu bem na noite passada, informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

Hoje (17), será introduzida a dieta pastosa. Se não houver imprevistos, a previsão é de que Bolsonaro tenha alta na segunda-feira, de acordo com um interlocutor que acompanha de perto a internação do presidente e com as rotinas médicas previstas em casos semelhantes.

