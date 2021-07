Bolsonaro distorce números: "já vacinamos mais de 50% da população"

"Por que 50%? Você tem que tirar os que têm até 18 anos - em torno de 30 e poucos mil", disse Jair Bolsonaro ao distorcer as estatísticas da pandemia edit

247 - Jair Bolsonaro resolveu distorcer os números ao dizer, nesta segunda-feira (12), que mais de 50% dos brasileiros estão vacinados. A população que tomou as duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 chegou a 14,44%, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desse domingo (11).

"Já vacinamos mais de 50% da população", afirmou Bolsonaro durante encontro com apoiadores. "Por que 50%? Você tem que tirar os que têm até 18 anos - em torno de 30 e poucos mil. Porque esses não têm recomendação para a vacina", continuou.

"Esses [menores de 18 anos] quis a genética que eles resistissem a isso ai sem sentir praticamente nada", acrescentou.

