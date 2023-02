Bolsonaro diz a aliados que pretende voltar ao Brasil em março

Apoie o 247

247 - De viagem nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) sinalizou a aliados que pretende retornar ao Brasil em março. Existe a preocupação entre alguns aliados do ex-chefe do Executivo federal com a falta de iniciativa de algum ex-ministro para defendê-lo. Oposicionistas e membros da sociedade civil acusam o ex-ocupante do Planalto de envolvimento com atos golpistas e com o genocídio contra povos indígenas.

De acordo com reportagem da CNN Brasil, "a leitura é de que o ex-presidente se tornou politicamente tóxico". Em 16 de janeiro, por exemplo, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves determinou a inclusão da minuta do decreto para dar um golpe de Estado em uma ação de investigação contra Bolsonaro.

Na crise com os índios ianomâmis, nenhuma autoridade relacionada ao caso defendeu o ex-chefe do Executivo: Damares Alves (Direitos Humanos), Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura) e o ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier.

Em 20 de janeiro, o governo Lula decretou emergência de saúde pública. Os inanomâmis formam a maior reserva indígena do Brasil, com cerca de 30,4 mil índios. Uma parte deles está sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária.

Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo ianomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

A bancada do Psol na Câmara dos Deputados quer que a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) responda no Conselho de Ética do Senado sobre a crise humanitária vivida pelos ianomâmis.

