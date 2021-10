Bolsonaro diz que Davi Alcolumbre “teve tudo o que foi possível” com o governo e agora barra André Mendonça: “não se faz”

“Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele”, protestou Jair Bolsonaro contra o presidente do Senado. “O que ele está fazendo não se faz, a indicação é minha” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro fez críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), neste domingo (10), em uma coletiva no litoral paulista, onde passa o feriado. O protesto foi pelo fato de Alcolumbre não marcar a sabatina para votar o nome de André Mendonça, indicado por Bolsonaro à vaga no Supremo Tribunal Federal.

“Está indo para três meses que está lá no forno o nome do André Mendonça. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições ainda na Câmara, depois ele pediu apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo que foi possível durante os dois anos comigo e, de repente, ele não quer o André Mendonça”, disse Bolsonaro.

“Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele”, protestou. “Ele pode votar contra. Agora, o que ele está fazendo não se faz, a indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar dois. Ele se candidata a presidente no ano que vem, no primeiro semestre de 23, tem duas vagas para o Supremo”, criticou ainda.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE