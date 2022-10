Bolsonaro diz que deu faca com seu nome para Moraes: “ficou meio apavorado”

Fato ocorreu no dia da posse do ministro no TSE, segundo disse Bolsonaro a apoiadores na noite deste domingo (2) edit

247 - Jair Bolsonaro contou ter dado uma faca perfurada com o próprio nome ao então ministro do STF Alexandre de Moraes em agosto, antes de o magistrado assumir o cargo de presidente do TSE. Na ocasião, ele também entregou uma camisa do Corinthians a Moraes. O relato foi feito a apoiadores e jornalistas em Brasília na noite deste domingo (2).

“E mais que uma camisa do Corinthians, dei uma faca com o nome Bolsonaro perfurada para ele. Quando fui levar, ele ficou meio apavorado, e falei: 'Não, fica tranquilo'. Ele aceitou numa boa e sorriu”, disse, enquanto comentava o resultado das urnas no primeiro turno.

Bolsonaro descreveu o episódio enquanto criticava mais uma vez o ministro do STF.

"Qual gesto que ele fez de aproximação? Ele foi me convidar para a posse. Eu fui para a posse dele. Lamentavelmente o discurso dele foi pesado contra a minha pessoa", criticou.

"Acho que se não me dou bem contigo, não tenho que te convidar para um evento meu. Ele me convidou pessoalmente", acrescentou.

Assista ao trecho da fala:

Bolsonaro diz que deu faca perfurada com seu nome para Alexandre de Moraes. “Quando eu fui levar a faca pra ele, ficou meio apavorado”.



Candidato à reeleição reclamou do discurso do ministro do STF em sua posse como presidente do TSE.



📹: @flaviasaid pic.twitter.com/qYe1t9cVGG October 3, 2022

