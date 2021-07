Bolsonaro diz que fará live com hackers para mostrar eventuais fraudes em urnas eletrônicas

Jair Bolsonaro disse ter feito contato com hackers para mostrar que as urnas eletrônicas são passíveis de fraudes. O voto eletrônico "foi se aperfeiçoando para o mal", afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta sexta-feira (2) que mostrará numa live com hackers que a urna eletrônica, usada nas eleições no Brasil desde 1996, é passível de fraude. Flertando com um golpe, caso perca a eleição, ele acusou mais uma vez o sistema eleitoral de ser falho.

"Apresento (as provas) se eu quiser. Eu pretendo, já fizemos contato com as pessoas que entendem do assunto, são hackers, para fazer uma demonstração pública", disse ele para seus apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

"As coisas têm que ser ao longo do tempo aperfeiçoadas, igual a vacina. A questão do voto eletrônico começou até em uma situação boa, achei bacana na época, mas depois foi se aperfeiçoando para o mal", acrescentou.

Segundo a pesquisa Ipec, divulgada no final de junho, Lula venceria a eleição presidencial ainda no primeiro turno, com 49% dos votos, 26 pontos percentuais à frente de Bolsonaro (23%).

