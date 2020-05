Bolsonaro diz que 'morre mais gente de pavor' do que de Covid-19

Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social e afirmou, durante transmissão acreditar que “mais importante que a vida, é a liberdade” edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a debochar das vítimas de Covid-19 nesta quinta-feira, 21, dia em que o Brasil ultrapassou as 20 mil mortes por coronavírus, das quais 1.188 mortes nas últimas 24 horas.

"Pessoal tem gente morrendo todo dia. A gente lamenta. Morre muito mais gente do pavor do que o ato [coronavírus] em si. O pavor também mata, leva ao estresse, leva ao infarto…", disse Bolsonaro em sua live semanal as redes sociais.

Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social e afirmou, durante transmissão acreditar que “mais importante que a vida, é a liberdade”.

