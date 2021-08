Bolsonaro diz que mostrará em live que houve corrupção na Caixa em governos anteriores

247 - Jair Bolsonaro prometeu apresentar em sua live desta quinta-feira (19) dados sobre a corrupção na Caixa Econômica Federal em governos anteriores.

"Na minha live de hoje, tá quase certo, talvez traga o Pedro Guimarães, da Caixa, porque eu pedi para todo mundo fazer uma auditoria do passado. Ele vai me mostrar, falou que está abismado com o que ele levantou em alguns meses sobre corrupção na Caixa Econômica Federal", afirmou Bolsonaro em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada. O relato foi publicado pelo site O Antagonista.

Bolsonaro afirmou que também vai apresentar um dossiê sobre as operações envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Tá pronto comigo, não vai ser hoje, vai ser na próxima, é o BNDES. Quando você pega a parte dos empréstimos internacionais, Cuba. Sabe o que eles ofereceram para nós se não pagarem , como não estão pagando quase US$ 1 bilhão? Charutos. Está escrito, não estou inventando não", disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE