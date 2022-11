Bolsonaro diz que não se deu por vencido: "brevemente teremos as consequências" (vídeo)

Bolsonaro teve uma rápida conversa com apoiadores que o aguardavam no Palácio da Alvorada neste domingo edit

Agenda do Poder - Em rápida entrevista concedida ontem a apoiadores que o aguardavam no portão do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que ainda não se deu por vencido na eleição, ainda não reconheceu o resultado e pretende, “em breve” tomar medidas a respeito.

— Brevemente teremos as consequências do que está acontecendo — disse ele.

