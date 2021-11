Bolsonaro diz que não tem como pagar R$ 90 bi de precatórios e avalia que é mais difícil a PEC passar no Senado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro disse neste sábado, 13, que o governo não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022, mas avaliou que a PEC dos Precatórios, que diminuiria esse valor, é "mais difícil" de passar no Senado do que na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovada na semana passada.

A PEC dos Precatórios prevê o estabelecimento de um limite para o pagamento dos precatórios em cada ano e modifica a regra do teto de gastos públicos, abrindo espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 em 2022, ano eleitoral - enquanto aboliu o permanente Bolsa Família.

“A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”, afirmou. “É mais difícil [aprovar no Senado], sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas”, completou.

PUBLICIDADE

Segundo ele, os precatórios são "dívidas do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas dívidas acumularam e, de repente, o Supremo Tribunal Federal fala ‘o Bolsonaro tem que pagar’”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE