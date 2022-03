Bolsonaro diz que "não vê a hora de entregar o bastão da Presidência" para poder "ter paz"

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (8/3) que não vê a hora de “entregar o bastão da Presidência” e ter “paz” para fazer atividades de seu interesse, como pescar e tomar caldo de cana. A declaração foi dada durante encontro com lideranças evangélicas, no Palácio da Alvorada.

No mesmo discurso, porém, o chefe do Executivo federal voltou a dizer que “não será uma canetada” que irá tirá-lo do comando do Palácio do Planalto.

“Não vai ser uma canetada que vai me tirar daqui. Quem me tira daqui é somente Deus. Não existe um ato meu, um discurso, uma ação, uma MP fora das quatro linhas [da Constituição]. Será que é tão difícil fazer algumas pessoas entenderem que essa é a maneira civilizada de nós convivermos aqui no Brasil? Nós vamos vencer esse obstáculo. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhores do que eu. Mas é a oportunidade do momento, o nome que está aí é o meu”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não vejo a hora de um dia entregar o bastão da Presidência para poder ir para a praia, tomar um caldo de cana na rua, voltar a pescar na Baía de Angra, ter paz. Mas eu creio que uma coisa fala por tudo isso aqui. Quem estaria no meu lugar se a facada fosse fatal? Como estaria o Brasil nessa pandemia?”, prosseguiu.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE