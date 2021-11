Bolsonaro diz que tem limite de prazo com PL e que conversa com outras legendas

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nessa segunda-feira (15) que seu prazo de espera por uma definição com o PL tem limite, e disse que voltou a conversar com outros partidos sobre uma possível filiação. O relato dele foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Depende do Valdemar [Costa Neto, presidente do PL], com a sua habilidade que todo mundo conhece, conduzir essa coisa. O PP me quer lá ainda. Conversei com o Ciro [Nogueira], com o Fábio Faria, Rogerio Marinho, as pessoas que estão no Brasil. Eu tenho um limite. [Conversei com] O Republicanos também", afirmou ele, durante visita à Expo 2020, em Dubai.

A filiação de Bolsonaro ao PL estava praticamente acertada, mas foi adiada para que alianças nos estados sejam feitas. O maior entrave é São Paulo, onde o partido pretende apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB).

