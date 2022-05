Bolsonaro diz que vai a Recife "se inteirar da tragédia" após mortes decorrentes das chuvas no Nordeste

"Na manhã de segunda (30/maio) me deslocarei para Recife", disse ele edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que vai se deslocar na manhã de Recife para "melhor se inteirar da tragédia" após o registro de dezenas de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram os Estados de Pernambuco e Alagoas.

"O nosso governo disponibilizou, desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas", disse.

"Na manhã de segunda (30/maio) me deslocarei para Recife para, in loco, melhor se inteirar da tragédia", emendou ele, em postagem no Twitter.

Neste domingo, após participar de ações de apoio e orientação das defesas civis locais em Recife, os ministros do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, do Turismo, Carlos Brito, da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Cidadania, Ronaldo Bento, deram uma entrevista coletiva.

