Bolsonaro diz que vai apresentar provas sobre fraude em eleições de 2014 e 2018. "ganhei no primeiro turno" (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. Segundo o candidato à reeleição, a sua vitória em 2018 aconteceu no primeiro turno. Ele também relatou fraude na eleição de 2014, quando Dilma Rousseff (PT) foi reeleita, em disputa contra o então senador Aécio Neves (PSDB-MG).

"Eu ganhei no primeiro turno. Eu falo isso aí não é da boca pra fora", disse Bolsonaro.

Sobre 2014, ele disse que "Aécio ficou na frente e Dilma estava lá embaixo".

Bolsonaro solta uma BOMBA hoje ao sair do Alvorada - Segunda feira as provas serão apresentadas para 50 embaixadores.

O mundo vai saber a verdade pic.twitter.com/NeS5srUkdZ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gus.gayer (@GayerGus) July 12, 2022

Bolsonaro tem defendido que as Forças Armadas apurem os votos nas eleições de 2022. Parlamentares da oposição no Congresso Nacional e setores progressistas da sociedade denunciam tentativa de golpe, caso ele seja derrotado em outubro.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, aumentou o número de encontros com autoridades estrangeiras, no último mês, para ter apoio internacional contra as iniciativas de Bolsonaro de passar à população a mensagem de que o sistema eleitoral brasileiro é inseguro.

O juiz afirmou, na semana passada, que há risco de o Brasil passar por um evento mais grave, em comparação com a invasão ao Capitólio de Washington (EUA), em 6 de janeiro do ano passado, quando partidários do então presidente derrotado dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram as o Congresso para tentar impedir a confirmação da vitória de Joe Biden.

O TSE informou que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

