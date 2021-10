Bolsonaro diz temer que PT volte e indique dois ministros ao STF em 2023

Lula e Dilma, em 14 anos no poder, indicaram sete dos 11 atuais ministros do Supremo. Bolsonaro tenta nome de André Mendonça há 3 meses edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a apoiadores temer que o Partido dos Trabalhadores (PT) retorne ao Poder e indique dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023.

As declarações foram dadas nesta quinta-feira (21/10), durante a cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, em Sertânia (PE), obra da Transposição do Rio São Francisco.

O PT indicou sete dos 11 atuais ministros da Suprema Corte. Em 14 anos no poder, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foram responsáveis por mudança de quase 70% do quadro.

