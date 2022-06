Bolsonaro e Braga Netto almoçam com Datena no Planalto fora da agenda

Convite para o encontro partiu do presidente da República, que tenta garantir a candidatura do apresentador ao Senado por São Paulo este ano edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta terça-feira (21/6), no Palácio do Planalto, com o apresentador de TV José Luiz Datena (PSC). O encontro não foi registrado na agenda oficial do presidente.

O convite partiu de Bolsonaro, como mais um gesto para convencer o apresentador a disputar o Senado na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo de São Paulo este ano.

O almoço contou com as presenças dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Célio Faria Júnior (Segov), do general Braga Netto, assessor especial e possível vice de Bolsonaro, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

