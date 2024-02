Bolsonaro e mais depoentes chegam à PF para prestar depoimentos simultâneos sobre tentativa de golpe (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Bolsonaro (PL) chegou no início da tarde desta quinta-feira (22) à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília para prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro chegou à sede da corporação por volta das 14h19, acompanhado pelos ex-ministros Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também foram convocados para prestar esclarecimentos sobre a trama golpista. Ao todo, 23 pessoas, incluindo ex-ministros e militares deverão prestar depoimento ainda hoje.

continua após o anúncio

Os 23 depoimentos foram agendados para ocorrer simultaneamente, a partir das 14h30, distribuídos em diferentes localidades do país, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, existem "dados que comprovam" que Bolsonaro teria "analisado e alterado uma minuta de um decreto que, tudo indica, embasaria a consumação do golpe de Estado em andamento". Bolsonaro afirmou que permanecerá em silêncio durante o depoimento e havia solicitado dispensa da oitiva, pedido que foi negado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

continua após o anúncio

🚨 ISSO É CINEMA!



➡️ Braga Netto, General Heleno e Jair Bolsonaro chegam à PF. Hoje, eles vão prestar depoimento sobre a tentativa de Golpe de Estado!#SemAnistia pic.twitter.com/aNlT32zyc4 — Pedro Uczai (@uczai) February 22, 2024





continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: