Bolsonaro e Mandetta protagonizam briga de 'gato e rato', relata Mello Franco

A crise entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta atinge o seu ápice às vésperas de as estatísticas sobre o coronavírus no Brasil se aproximarem mais da realidade. Interlocutores relatam que o caso entre os dois virou uma briga de 'gato e rato'

247 - A situação tensa entre Bolsonaro e o ministro da Saúde chegou ao seu apogeu. Mandetta foi humilhado por Bolsonaro, sendo ameaçado de demissão pelo rádio e, Mandetta, por sua vez, manifesta desejo de sair, diz o jornalista Bernardo Mello Franco.

Em sua coluna no jornal O Globo, Mello Franco destaca que "em conversas reservadas, o ministro tem reclamado do clima de sabotagem. Um dirigente do DEM conta que ele está “louco para ir embora”, mas não quer pedir demissão. Prefere que o chefe assuma o desgaste de demiti-lo. “Virou um jogo de gato e rato”, resume o aliado."

Ele ainda diz: "à Jovem Pan, Bolsonaro disse que Mandetta precisa “ouvir um pouco mais o presidente”. Na prática, isso significaria trocar a ciência e a medicina por receitas que o capitão colhe na porta do Alvorada e em grupos de zap. Ao fim da entrevista de ontem, ele disse aos brasileiros que “papai do céu está conosco” e pediu um dia de jejum e orações “para a gente ficar livre desse mal”.

