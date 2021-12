Bolsonaro é o que menos aprova projetos no Congresso desde redemocratização, diz estudo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O alinhamento do governo Jair Bolsonaro com o Centrão não gerou o resultado esperado. Bolsonaro é o pior presidente em termos de desempenho na aprovação dos projetos que envia ao Legislativo desde a redemocratização, apontam dados do OLB (Observatório do Legislativo Brasileiro), projeto mantido por pesquisadores do Iesp (Instituto de Estudos Sociais e Políticos), vinculado à Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Neste ano, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 29,1% dos projetos que enviou ao Congresso. Em 2019, foram aproadas 30% das iniciativas. Em 2020, o percentual foi maior, com a criação do Auxílio emergencial e do orçamento de guerra (42,9%). (Com informações do UOL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE