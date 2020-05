Bolsonaro e Regina Duarte têm encontro decisivo nesta quarta

247 - A secretária da Cultura, Regina Duarte, tem uma reunião marcada para acontecer em Brasília nesta quarta-feira (6) com Jair Bolsonaro. A atriz, que já admitiu sua demissão, é vista como “a fritura da vez” no Palácio do Planalto, aponta a reportagem do jornal O Globo.

As expectativas sobre a reunião consideram a recente reviravolta que envolve o maestro Dante Mantovani, reconduzido para a presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes), acrescenta a reportagem. Mantovani teve sua indicação ao cargo anulada poucas horas depois.

Regina Duarte foi responsável pela primeira vez em que o maestro foi demitido da Presidência da Funarte.

O encontro também conta com a participação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, uma vez que a Funarte está associada à sua pasta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.