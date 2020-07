Bolsonaro ergue caixa de remédio para apoiadores aglomerados no Alvorada (vídeo)

Infectado com o coronavírus, Jair Bolsonaro ergueu, como um troféu, uma embalagem de remédio exibindo-a para os apoiadores presentes no Palácio da Alvorada. O medicamento, segundo a CNN Brasil, é a hidroxicloroquina, substância que pode levar à morte se administrada de forma errada edit

247 - Jair Bolsonaro levantou uma caixa de medicamento para o público que o acompanha no Palácio do Alvorada como se fosse uma espécie de troféu. Não é possível ler o nome do remédio na caixa, porém, segundo a CNN Brasil, trata-se da hidroxicloroquina – medicamento cuja eficácia contra a Covid-19 não é confirmada.

Vivi pra ver uma caixa de remédio ser tratada como o Simba do Rei Leão pic.twitter.com/oCTFcVYc8C — Samuel (@SamPancher) July 19, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.