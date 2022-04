Bolsonaro escolhe Carlos Viana, do PL, como líder do governo no Senado

Bolsonaro (PL) fortalece seus laços com o seu partido e o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, representante do chamado “Centrão” edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) escolheu o senador Carlos Viana (PL-MG) como líder do governo no Senado, após um momento sem ninguém no cargo, desde de dezembro do ano passado.

Segundo o Estadão/Broadcast Político, Viana disse que aceitou o convite e trocou o MDB pelo PL na última sexta-feira, 1, para assumir. Com isso, Bolsonaro fortalece seus laços com o seu partido e o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, representante do chamado “Centrão”.

O líder no Congresso também é do PL: Eduardo Gomes, que saiu do MDB.

Com a migração de Bolsonaro para a sigla, o partido se tornou a terceira maior bancada do Senado, com nove integrantes.

