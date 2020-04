Bolsonaro está isolado e agressivo, relatam adversários políticos

247 - Adversários de Jair Bolsonaro ouvidos através de reportagem no judiciário, legislativo e nos estados avaliam que o capitão reformado sente fraqueza política e compensa com agressividade no embate. A matéria deste sábado (18) é do jornal Folha de São Paulo.

Somente na última semana, Bolsonaro criticou o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia e demitiu o antigo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O bolsonarismo encontrou resistência em todas as instâncias e com efeitos políticos claros, aponta a reportagem.

“Ele joga pedra, e o Parlamento vai jogar flores para o governo federal”, declarou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acerca das acusações que recebeu.

Bolsonaro ainda foi acometido por algumas surpresas. Na última quarta (15), o STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou que governadores podem impor quarentenas para conter os impactos da pandemia de coronavírus. O Senado ainda abriu caminho para que a medida provisória da minirreforma trabalhista do governo caduque na segunda (20).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.