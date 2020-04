Bolsonaro estuda fazer novo pronunciamento na quarta-feira

Assessores do presidente parecem não se importar com os enormes panelaços que ecoaram pelo país edit

Da revista Fórum – Mesmo com os fortes panelaços registrados em diversas cidades do Brasil nesta terça-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro e a ala militar do governo estudam colocar o ex-capitão novamente em cadeia nacional de rádio e televisão na quarta-feira (1º).

Segundo a colunista Andreia Sadi, do G1, o pronunciamento realizado nesta terça foi mais alinhado com o que pensa a ala militar do governo e se distanciou do radicalismo do “gabinete do ódio” de Carlos Bolsonaro.

Os militares defendem que o presidente volte à TV reforce as medidas que está tomando com o objetivo de conter o surto do novo coronavírus, sem entrar em maiores polêmicas.

