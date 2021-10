Bolsonaro fala em "problema sério" na indicação de André Mendonça: "tem corrente que não quer lá"

Apoie o 247

Metrópoles - Em evento em Campinas (SP), na tarde desta sexta-feira (8/10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou um “problema sério” com a indicação feita por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-ministro da Advocacia-Geral da União André Mendonça foi indicado ao STF em 13 de julho e ainda aguarda que seu nome seja analisado pelo Senado Federal. Já são quase três meses de espera.

Bolsonaro falava nas dificuldades que teve para se eleger, sem apoios de grandes partidos políticos, quando disse que é ainda mais difícil se manter no poder.

“É o tempo todo desgaste, uma CPI que é um circo, tentam nos acusar do que nós não fizemos. Não gastei um centavo com a vacina Covaxin, como é que posso ser corrupto? Onde vai acabar isso? Quem perde com isso? Esses desacertos, desencontros, essas críticas vazias, como temos um problema sério pela frente, que indiquei um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo, e tem corrente que não quer lá, quer impor, e chega recado: ‘A gente resolve CPI, a gente resolve tudo, me dê a vaga do Supremo’. Isso sempre houve, nós começamos a mudar.”

Leia a íntegra no Metrópoles.

