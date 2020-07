Bolsonaro fará novo teste de coronavírus terça-feira

Após dizer que foi contaminado pelo coronavírus, Jair Bolsonaro informou que fará um novo teste nesta terça-feira (14). "Aguardo com ansiedade o resultado porque não aguento essa rotina de ficar em casa", disse edit

247 - Após dizer no último dia 7 que está infectado pelo coronavírus, Jair Bolsonaro informou que fará um novo teste nesta terça-feira (14). Ele afirmou que está se sentindo bem e sem sintomas.

"Amanhã [terça-feira, dia 14], vou fazer novo teste PCR para saber se ainda estou com o vírus. A resposta deve sair em poucas horas. Aguardo com ansiedade o resultado porque não aguento essa rotina de ficar em casa. Estou me sentindo bem", disse ele em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (13).

Bolsonaro afirmou que não sentiu falta de ar ou perda de paladar, consideradas os principais sintomas da Covid-19. Ele disse que teve febre de 38 graus na segunda-feira passada (6), mas que, após se tratar, sua temperatura não voltou a subir.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.