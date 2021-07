Bolsonaro faz comentário racista contra apoiador com cabelo crespo: "criador de baratas" (vídeo)

247 - Em conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro fez um comentário racista sobre o cabelo crespo de um bolsonarista que estava no Palácio do Alvorada nesta quinta-feira, 8. O chefe do Planalto comparou o cabelo de seu apoiador a um “criador de baratas”, perguntando quantas vezes por mês o homem o lavava.

"Olha o criador de baratas aqui. Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos", disse Bolsonaro, falando do medicamento usado no “kit Covid” para o chamado “tratamento precoce” contra o novo coronavírus. O remédio, sem eficácia comprovada contra o vírus, é um vermífugo.

O apoiador atacado, por sua vez, riu do comentário preconceituoso de Bolsonaro e afirmou não ser “um negro vitimista”, deixando claro que levou a declaração na “brincadeira”.

"Da outra vez que vim aqui, uma emissora falida fez uma matéria totalmente ridícula pela brincadeira que o senhor fez. Até porque o senhor tem intimidade... Quem nunca teve piolho? Então assim, só para frisar que o presidente tem essa intimidade para brincar, da mesma maneira que ele também dá liberdade para o pessoal brincar", afirmou.

