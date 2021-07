Bolsonaro faz nova ação contra aborto e apresenta projeto para criar dia nacional do nascituro

247 - Em nova ação contra o aborto, Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para criar um dia nacional do nascituro, uma data oficial contra a interrupção da gravidez. A proposta estabelece 8 de outubro como "dia nacional do nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto".

Para oficializar a data, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de Bolsonaro afirmando que o projeto "é um avanço na proteção da família e na proteção integral da criança".

