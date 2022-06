Bolsonaro foi ao Amazonas para fazer proselitismo político, critica deputado

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) não foi ao estado "se desculpar com as famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) foi ao Amazonas "fazer proselitismo político e campanha eleitoral antecipada". De acordo com o parlamentar, Bolsonaro "não veio ao Amazonas se desculpar com as famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados brutalmente em Atalaia do Norte".

"Não veio anunciar nenhuma ação para a segurança pública ou de combate à fome, ou qualquer outro benefício à população, nem mesmo para falar que voltaria atrás nas ações que seu governo tem adotado contra a Zona Franca de Manaus", disse.

O indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados no dia 5 de junho no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", cometeram o crime. Os dois estão detidos. Um terceiro suspeito foi preso e teve neste sábado (18) a prisão temporária decretada pelo Judiciário amazonense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE