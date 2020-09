Bolsonaro foi covarde e mentiroso na ONU, criticam deputados do PT

Os deputados petistas dizem que Bolsonaro mentiu sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ainda, denunciaram a subserviência demonstrada em relação ao presidente norte-americano Donald Trump, ao atacar a Venezuela edit

247 - Parlamentares da Bancada do PT na Câmara dos Deputados afirmaram em declarações pelo Twitter que o presidente Jair Bolsonaro mentiu descaradamente durante seu discurso na abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os deputados dizem que Bolsonaro mentiu sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ainda, denunciaram a subserviência demonstrada em relação ao presidente norte-americano Donald Trump, ao atacar a Venezuela.

Para o líder da Bancada do PT na Câmara, deputado Enio Verri (PT-PR), o discurso de Bolsonaro foi uma “vergonha”. “O pronunciamento de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi no nível de sua microscópica estatura e alinhado à sua ideologia de vira-latas. O presidente colocou o Brasil em 2º plano, como se fosse um quintal do mundo, onde a população é de segunda classe. Vergonha”, destacou.

Já a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que as inúmeras mentiras ditas na Assembleia da ONU provam que Bolsonaro tem “desvio de caráter”. “Devastação do Pantanal/Amazônia, fome, desemprego, economia em queda livre, mas o Brasil de Bolsonaro é um universo paralelo. Enumera mentiras na ONU como auxílio de U$ 1.000, quem faz queimadas são os indígenas e caboclos. Não é só um mentiroso patológico, é desvio de caráter mesmo”, denunciou.

Confira o restante das declarações no site do PT.