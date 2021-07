Bolsonaro, Fux, Lira e Pacheco se reúnem nesta quarta para resolver crise institucional

247 - Os presidentes dos três Poderes, Jair Bolsonaro (Executivo), Luiz Fux (Judiciário) e Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Legislativo - do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente - se reunirão nesta quarta-feira, 14, às 11h, diante de uma nova crise envolvendo as instituições.

Na tarde de segunda-feira, 12, Bolsonaro visitou Fux e fez a proposta do encontro. A conversa ocorrerá no Supremo, segundo o jornal O Globo. Vai servir para “aparar as arestas” em torno das eleições de 2022, que Bolsonaro ameaçou caso não haja voto impresso.

Da mesma forma, a crise cresceu após o ministro da Defesa, general Braga Netto, e os comandantes das Forças Armadas ameaçaram a CPI da Covid do Senado, tendo como alvo o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD).

