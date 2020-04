Bolsonaro ignora Mandetta e se reúne com médicos no Palácio do Planalto

Após ignorar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Jair Bolsonaro disse que médicos convidados para a reunião no Palácio do Planalto estavam “bastante esperançosos que a cloroquina realmente seja uma realidade" edit

247 - Um grupo médico participou de reunião com Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (1) no Palácio do Planalto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, principal nome do combate ao novo coronavírus dentro do governo, não foi convidado pelo chefe do Executivo. A informação é da Folha de São Paulo.

"Hoje recebi dois grupos de cientistas, pesquisadores dessa área, trocamos informações. Eles estão bastante esperançosos que a cloroquina realmente seja uma realidade", disse Jair Bolsonaro quando chegou ao Palácio do Alvorada no início da noite.

A reunião teve como pauta a eficiência da cloroquina no tratamento da Covid-19.

