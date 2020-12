Bolsonaro ignora pandemia mais uma vez e inaugura exposição de trajes de sua posse

Revista Fórum - Enquanto os brasileiros enfrentam um recrudescimento da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, inauguraram nesta segunda-feira (7) uma vitrine em que ficarão expostos os trajes que ambos usaram na posse, em 1º de janeiro de 2019.

A cerimônia foi cercada de pompa, dentro do Palácio do Planalto, com direito a discurso de Michelle e descerramento de fita. E ainda foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

E, em meio ao aumento de casos e mortes por Covid-19 no país, nem Bolsonaro, nem Michelle nem Laura, a filha do casal, usavam máscaras no evento. Quando a plateia foi focada, era possível ver que poucos estavam usando o equipamento de proteção, em um ambiente fechado. Na primeira fileira estavam ministros do governo Bolsonaro, muitos que já contraíram o vírus. Todos os auxiliares diretos do presidente estavam sem máscara.

