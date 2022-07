Bolsonaro insiste na versão falsa de que assassinato de petista foi “briga” que ocorreu “do nada” (vídeo)

Jair Bolsonaro voltou a tentar diminuir a gravidade do crime político que aconteceu em Foz do Iguaçu (PR) edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (13) que o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo agente penitenciário Jorge da Rocha Guaranho, no último domingo (10), em Foz do Iguaçu (PR), foi apenas uma "briga, do nada". "A motivação, a briga, do nada... Infelizmente, uma morte. O outro está no hospital", disse em conversa com apoiadores em Brasília (DF).

Na última segunda-feira (11), Bolsonaro apenas disse que o crime político foi consequência de uma "briga" e aproveitou para falar sobre a suposta facada no político do PL, durante a campanha eleitoral de 2018.

Bolsonaro também afirmou que não conversou com a viúva de Marcelo Arruda porque ela não estava no diálogo por videochamada nessa terça-feira (12). "Se estivesse lá, falaria com ela também", disse.

Bolsonaro diz que, em 2017, conversou pessoalmente e tirou foto com petista assassinado em Foz do Iguaçu.



Em conversa com apoiadores, presidente disse que não conversou com esposa da vítima porque ela não estava presente. “Se estivesse lá, falaria com ela também”. pic.twitter.com/QvullDw9Tl CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) July 13, 2022

