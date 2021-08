Bolsonaro irá celebrar o Dia dos Pais gastando dinheiro público com motociata no DF

Na motociata em São Paulo, foram gastos mais de R$ 1,2 milhão em verbas públicas para a segurança do mandatário edit

Metrópoles - Jair Bolsonaro (sem partido) planeja um passeio de moto por Brasília no próximo domingo (8), data em que é celebrado o Dia dos Pais. O presidente anunciou a motociata durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

O trajeto deve incluir regiões administrativas do Distrito Federal, como Ceilândia e Taguatinga.

“Vamos dar um passeio, sim. Parece que o pessoal está acertando um percurso, talvez Ceilândia, Taguatinga e volta para cá. Mas em frente à Presidência já sai uma pista larga, na Presidência da República, na Praça dos Três Poderes. A gente marca ali para as 9h, 9h e pouquinho a gente sai”, disse Bolsonaro.

