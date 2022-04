Bolsonaro ironiza internauta após questionamento sobre sigilos: 'em 100 anos saberá'

Jair Bolsonaro também colocou um emoji de "joinha" ao responder a um internauta acerca dos sigilos do governo sobre encontros com pastores edit

247 - Jair Bolsonaro ironizou, nesta quarta-feira (13), um internauta após ser questionado sobre as ações do governo federal que impõem sigilos de 100 anos para o acesso às informações relacionadas ao governo.

"Em 100 anos saberá", disparou o presidente na resposta, junto com um emoji de "joinha".

O governo impôs sigilo acerca das informações sobre os encontros com Bolsonaro com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de pedirem propina em troca da liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras.

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu investigação sobre as informações divulgadas pelo pastor Milton Ribeiro quando ela era ministro da Educação. A ministra Cármen Lúcia é a relatora do inquérito.

