Bolsonaro já aparelhou reitoria de 10 universidades federais ao descartar lista tríplice

247 - Jair Bolsonaro desconsiderou em pelo menos 10 casos o primeiro colocado na lista tríplice para reitorias em universidades federais. Das 38 listas tríplices recebidas de universidades federais desde que assumiu a o mandato, Bolsonaro não respeitou o vencedor em nove dos casos e em um deles o nomeado não estava nem entre os indicados pela comunidade acadêmica.

Outras 12 instituições, entre elas a Universidade de Brasília (UnB), que reelegeu Márcia Abrahão, com 54% dos votos, no fim de agosto, aguardam a decisão de Bolsonaro, de acordo com levantamento do site Metrópoles.

A última nomeação foi de Carlos André Bulhões, amigo do deputado Bibo Nunes (PSL-RS), para reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais emitiu uma nota nesta quarta-feira (16) repudiando a nomeação de Bulhões.

"A Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais repudia veementemente mais uma tentativa de Jair Bolsonaro de intervir na nomeação de Reitores e tentar impor, de forma antidemocrática e utilizando critérios partidários, dirigentes não aprovados no crivo da comunidade universitária", diz o texto.

