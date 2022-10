Bolsonaro já culpou as igrejas pela miséria no Brasil; ouça

O áudio foi gravado durante um discurso de Bolsonaro - então deputado no governo FHC - defendendo seu projeto de lei de controle populacional edit

247 - Um áudio publicado pela jornalista Carol Pires, colunista dos jornais Folha de S. Paulo e The New York Times, mostra Jair Bolsonaro (PL) creditando à igreja a culpa pela miséria no Brasil.

O áudio foi gravado durante um discurso de Bolsonaro - então deputado no governo FHC - defendendo seu projeto de lei de controle populacional.

“Senhor Fernando Henrique Cardoso ouvindo a igreja - que no meu entender é a grande responsável pela miséria em que se encontra esse país -, e ouviu também o pai da demagogia, Sr Betinho [ sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome], acabou vetando esse projeto”, diz Bolsonaro.

Bolsonaro ainda acrescenta: “eu sempre disse que o combate à fome, à miséria, à violência passa por uma política de controle da natalidade”.

Ouça:

Aqui o áudio em que Bolsonaro diz que "a igreja é a grande responsável pela miséria no nosso país" pic.twitter.com/F4Bg3nDhtv — Carol Pires (@pirescarol) October 19, 2022

