247 - O Ministério da Economia divulgou na tarde desta quarta, 4, que, após o acordo entre Executivo e Congresso sobre o orçamento, o montante das emendas do relator ficou em R$ 17,5 bilhões, ou seja, R$ 34 milhões por deputado.

Mas, segundo matéria d’O Antagonista, esse valor pode ser ainda maior. “Se considerada uma emenda para reserva de contingência financeira incluída pelo relator do Orçamento, de R$ 1,5 bilhão, o total que ficará com o Congresso poderá saltar para R$ 19 bilhões”, diz o site.

O Plenário do Congresso Nacional decidiu nesta quarta-feira (4) manter o veto presidencial que trata do orçamento impositivo. A parte do Veto 52/2019 que trata da impositividade para emendas do relator-geral do Orçamento no valor de cerca de R$ 30 bilhões foi mantida. Já a parte do veto que trata da exclusão de órgãos dos contingenciamentos de verbas foi derrubada pelos deputados e senadores. Leia mais.