Bolsonaro manda Ministério da Justiça investigar manifestantes após ato em igreja

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (7) em sua conta no Twitter que acionou o Ministério da Justiça para investigar o ato, no último sábado (5), em uma igreja, em Curitiba (PR), contra as mortes de Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho, dois homens negros assassinados no estado do Rio de Janeiro.

"Acionei o @JusticaGovBR e o @mdhbrasil para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país", escreveu Bolsonaro no Twitter.

Na rede social, ele aproveitou para criticar adversários políticos ao dizer que a "esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Acionei o @JusticaGovBR e o @mdhbrasil para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 7, 2022

Arquidiocese repudia ato

A Arquidiocese de Curitiba emitiu uma nota de repúdio à manifestação, ao destacar que o ato aconteceu "no mesmo horário da celebração da Missa". De acordo com a entidade, os participantes da mobilização estimularam comportamentos "desrespeitosos e grotescos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedido de cassação

O vereador de Curitiba Renato Freitas foi um dos líderes do ato. O também vereador Pierpaolo Petruzziello (PTB) afirmou que pedirá a cassação do petista. Na rede social, Freitas afirmou que "missa já havia terminado" quando aconteceu a manifestação. Já a direção do PT-PR afirmou que partido é "defensor histórico da liberdade religiosa".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE