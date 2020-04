Bolsonaro mentiu ao dizer que o governo federal não foi consultado por prefeitos e e governadores

247 - Representantes de prefeitos buscaram o Planalto formalmente ao menos duas vezes para pedir orientações com relação ao isolamento social.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "ofícios divulgados pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) desmentem afirmação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) feita no pronunciamento desta quarta-feira, dia 8, segundo a qual o governo federal não foi ouvido pelos gestores de Estados e municípios."

A matéria ainda reporta o trecho de um ofício: "o Governo Federal orienta os entes subnacionais a suspender imediatamente as restrições de convívio social? Caso positivo, por meio de qual instrumento oficial?”, perguntou a FNP em ofícios enviados nos dias 27 e 30 de março."

Segundo o jornal, "os documentos incluem outras dúvidas, inclusive sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As dúvidas foram levantadas após o primeiro pronunciamento do mandatário sobre a pandemia do novo coronavírus – feito no último dia 24."

