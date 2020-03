Bolsonaro minimiza aumento da crise de coronavírus no Brasil: brasileiro ‘não pega nada’

247 - Em uma nova declaração sobre a pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro mais uma vez minimizou a gravidade da situação e disse acreditar que não chegaremos à mesma situação dos Estados Unidos, que nesta quinta-feira 26 ultrapassou a China em número de casos, se tornando o novo epicentro mundial.

“Eu acho que não vai chegar a esse ponto [a situação dos Estados Unidos]. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada”, disse Bolsonaro, segundo reportagem do G1, ao chegar neste fim da tarde no Palácio da Alvorada e ser questionado sobre a possibilidade de o Brasil alcançar o número de casos do país governado por Donald Trump.

Demonstrando outra vez completa ignorância sobre o assunto, minimizou também a chance de proliferação do vírus: “Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, e ele já tem anticorpos que ajuda a não proliferar isso daí”.

Questionado sobre o resultados dos testes aos quais se submeteu, respondeu: “Para que você quer saber? Dorme comigo? Minha palavra vale mais que um pedaço de papel”.