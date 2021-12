Bolsonaro não foi "noivinha do Aristides", mas subiu ao altar com Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

247 – "Jair Bolsonaro consumou, enfim, o casamento com o PL. É seu nono partido em três décadas na política. O presidente subiu ao altar com o chefão da sigla, Valdemar Costa Neto. 'Não seremos marido e mulher. Mas seremos uma família', derramou-se", segundo relata o jornalista Bernardo Mello Franco , em sua coluna no Globo.

"O enlace foi celebrado por Marco Feliciano, dublê de deputado e pastor evangélico. Na oração de abertura, ele disse que o país 'já sofreu muito e agora começa a sair do lamaçal'. Não se referia a Jacinto Lamas, o ex-tesoureiro do PL condenado no julgamento do mensalão; Preso no mesmo escândalo, Valdemar cumpriu pena na Papuda. Ontem alugou um auditório a 20 quilômetros do presídio para trocar alianças com o capitão. Em eleições passadas, o mensaleiro investiu em personagens folclóricos como Clodovil e Tiririca. Agora aposta em Bolsonaro como puxador de votos em 2022. Ao se unir ao dono do PL, o presidente selou o matrimônio com o Centrão, que já mandava na Casa Civil e na área social do governo. Na campanha de 2018, ele definiu o grupo como 'a nata do que há de pior'. Três anos depois, disse sentir-se em casa com a turma", escreveu Bernardo.

