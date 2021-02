Bolsonaro não terá apoio irrestrito de base aliada no decreto das armas

247 - Desde que se empenhou na campanha do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro tem agora seu primeiro teste com a nova base aliada na Casa: os quatro decretos de flexibilização de compra de armas e munições editados na última sexta-feira (12).

Os decretos são questionados por parlamentares de oposição e até mesmo por aqueles de siglas aliadas ao governo federal.

Parlamentares disseram ao jornal O Globo que tais decretos mostrarão a Bolsonaro que ele não terá apoio irrestrito da base aliada na votação de pautas de seu interesse, principalmente naquelas que se referem à agenda dos costumes.

Com isso, o governo federal precisará articular a negociação partindo sempre do zero.

