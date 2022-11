'Bolsonaro não vai deixar vocês na mão', diz Valdemar a manifestantes golpistas após jantar do PL

Grupo inconformado com o resultado da eleição se reuniu no local onde ocorria um jantar do PL, em Brasília, e se queixou para o político sobre a vitória de Lula nas urnas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira (29) a bolsonaristas que se reuniram em frente onde ocorria um jantar do PL, em Brasília, que Jair Bolsonaro (PT) “é homem” e não vai “deixá-los na mão”. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta a vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão", disse Valdemar a um apoiador que se lamentava dizendo que "o ladrão não vai subir a rampa", em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do PL não deu detalhes sobre como seria esse “apoio” aos seus seguidores que, inconformados com a perda, pedem intervenção militar.

Os bolsonaristas, que realizam manifestações golpistas em frente dos quartéis de todo o Brasil, cobram um posicionamento de Bolsonaro em relação à vitória de Lula. Desde que perdeu as eleições, Bolsonaro tem se mantido em silêncio, recluso, distante das redes sociais e sem comparecer ao cercadinho, onde recebia, diariamente, seus apoiadores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.