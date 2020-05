Bolsonaro nega pensar em Aras para STF, mas não volta atrás sobre '3º vaga'

247 - Jair Bolsonaro que não cogita indicar o nome do procurador-geral da República, Augusto Aras, a uma das duas vagas previstas no Supremo Tribunal Federal. O atual chefe da PGR, indicado por Bolsonaro ao cargo sem estar na lista tríplice do Ministério Público, seria indicado em caso de uma eventual terceira vaga imprevista no STF. Duas vagas na Corte devem ser preenchidas até 2022, pois o ministro Celso de Mello se aposenta em 2020 e Marco Aurélio Mello tem 2021 como data-limite para a aposentadoria.

"Todos sabem que, durante o mandato para o qual fui eleito, que vai até 2022, estão previstas apenas duas vagas para o Supremo Tribunal Federal", escreveu o presidente no Twitter. "Conforme afirmei em live, e com todo o respeito que tenho pelo senhor PGR, Augusto Aras, não cogito indicar o seu nome para essas vagas".

