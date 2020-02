Bolsonaro nomeia Rogério Marinho para o Ministério do Desenvolvimento Regional

Rogério Marinho, que foi o principal articulador da reforma da Previdência do governo no Congresso, substitui Gustavo Canuto edit

247 - Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira, 6, o secretário especial da Previdência Rogério Marinho para o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional, no lugar de Gustavo Canuto. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Marinho é ex-deputado federal, foi relator da reforma trabalhista no governo de Michel Temer e o principal articulador da reforma da Previdência do governo no Congresso.

O Palácio do Planalto não se manifestou ainda sobre as trocas ministeriais.