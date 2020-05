Bolsonaro para Paulo Marinho: “vai ter que provar”

247 - Pressionado pelo caos sanitário e pela crise política, Jair Bolsonaro afirmou que o empresário Flávio Marinho terá que provar as declarações de que houve vazamento de informações da Polícia Federal para Flávio Bolsonaro, senador pelo Republicanos (RJ)e filho do presidente.

Jair Bolsonaro disse: “ele vai ter que provar, não vou entrar em detalhe, quem foi o delegado que teria dito para um assessor do meu filho...É sempre assim, né, ‘ouvi ‘dizer’. Não, não é ‘ouvi dizer.’ Quem vai provar? ‘Ouvi dizer’. Não é assim, não. Você está mexendo com a honra das pessoas.”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “Paulo Marinho irá prestar depoimento à Polícia Federal (PF) na quarta-feira. Segundo o empresário, em entrevista publicada no jornal "Folha de S. Paulo" no último domingo, Flávio Bolsonaro foi informado por um delegado da PF, entre o primeiro e o segundo turnos da eleição de 2018, que seria deflagrada a Operação Furna da Onça, que continha um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre a movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Fabrício Queiroz, então assessor de Flávio.”

A matéria ainda sublinha que “de acordo com Marinho, o vazamento a Flávio envolveria ainda a informação de que a operação teria sido postergada para não prejudicar o desempenho eleitoral de Bolsonaro no segundo turno das eleições à Presidência.”

